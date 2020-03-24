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Defterdarlık'taki yangın korkuttu

24 Mart 2020 12:19

Antalya Defterdarlığı kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 08.00'da Muratpaşa ilçesi Soğuksu mahallesi Kazım Karabekir caddesi üzerinde bulunan Antalya Defterdarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede kazan dairesini saran dumanlar defterdarlığın çatı katındaki bacadan yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar ve güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri girdikleri kazan dairesinde yangına hızla müdahale ederek söndürdü.

İçerideki dumanı da tahliye eden itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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