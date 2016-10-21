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Defne'nin Bir Mevsimi fragman

21 Ekim 2016 15:53

Türkiye’nin çalkantılı bir yaz mevsiminde, Antakya yakınlarında, Suriye sınırına yakın bir kasabada geçen hikâyede Defne ile Leyla üniversite sınav sonucunu beklemektedir. Leyla’nın künefeci olan ağabeyi Ferhat ise, Arabistan için vize aramaktadır. Ferhat, Defne’ye aşıktır. Aynı zamanda İsrail’e giden çocukluk aşkı Miryam ile sözleştiği bir 14 Temmuz Bayramı buluşacağına inanmaktadır. Fakat o yaz mevsiminde her şey değişecektir. Yönetmenliğini Mehmet Arslan'ın yaptığı Defne'nin Bir Mevsimi filminin başrollerinde, Hande Subaşı, Gökhan Alkan, Mert Öcal yer alıyor.

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