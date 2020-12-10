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Defne Samyeli: Coğrafyamızda erkekler kendisini fasulye gibi nimetten sayıyor

"Erkeklerin çoğu paşa muamelesiyle büyüyor"

10 Aralık 2020 15:52

Tv100 ekranlarında yayınlanan Okan Bayülgen ile Nokta programına katılan oyuncu-sunucu Defne Samyeli kendisine 'Erkek ve kadın rollerinin' değiştiğini savunan yazısı hatırlatılarak sorulan "İlişkilerinde güven sorunu mu yaşıyorsun?" sorusuna "Evet yaşıyorum, o yazıyı yazalı aradan 5 yıl geçmiş doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Erkeklere de kadınlara da bir şey oldu. Sanki roller değişti. Kadınlar daha bir erkek gibi davranmaya başladı. Erkekler de kadın gibi davranmaya başladı" dedi. 

"Bizim coğrafyamızda erkekler kendini fasulye gibi nimetten sayıyor"

"Bizim coğrafyamızda erkeklere dair başka bir sendrom daha var" diyen Samyeli, "Sanırım yetiştirme tazıyla alakalı. Biraz kendini fasulye gibi nimetten kabul etme... Şimdi beni eleştirecekler ama annem oğlu var diye öyle mutlu ki... Yere göğe sığdıramadan büyüttü. Paşa muamelesiyle büyüyor erkeklerin çoğu ve kadın rolleri daha küçük yaşta bizim üzerimize giydiriliyor. Erkek kendini sanki kadınları seçen o. Biz sanki erkeklere kendimizi beğendirmek zorundaymışız gibi hayata bakıyoruz" diye konuştu. 

 

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