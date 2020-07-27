Defineciler, Hititler döneminde yapıldığı tahmin edilen tarihi yapıyı dinamitle patlattı

Kayseri’nin Develi ilçesinde define avcıları, Hitit döneminden kalma, kilise olarak da kullanılan yapıyı dinamitle patlattı.

Develi ilçesine bağlı Gazi mahallesinde halk arasında ‘Minare Kaya’ olarak da bilinen Hitit dönemine ait yapı, define avcıları tarafından dinamit patlatılarak yerle bir edildi. Tarihi yapının tahrip edilmesine tepki gösteren Gazi mahallesi sakinleri, “Burada Hititler döneminde yapıldığı tahmin edilen, sonradan kilise olarak kullanılan ve içinde mağaraların olduğu, duvarlarında dans eden kadın figürlerinin bulunduğu tarihi yapı burada dinamitle patlatılmış durumda" dedi.