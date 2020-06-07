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Defineciler, 3 bin yıllık kaya mezarlığına jeneratör götürüp, spiral ile taşları kesti

07 Haziran 2020 10:09

Erzurum’da defineciler, 3 bin yıllık kaya mezarlıklarına jeneratör götürerek, içerideki taşları spiral ile önce kesti, sonra da kırıcı ile deldiler. Umduklarını taşlarda bulamayan defineciler ardından mezarlığın etrafındaki toprakları kazdı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi yakınlarında bulunan ve  yaklaşık 3 bin yıllık kaya mezarlıkları defineciler tarafından tahrip ediliyor. Erzurum’daki birçok tarihi noktaya zarar veren defineciler ova ortasındaki dağlık alanda bulunan kaya mezarlıklarına jeneratör götürerek, spiral kullanmaları ise görenleri hayrete düşürüyor. Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte bulunan kaya mezarlıklarına ulaşan defineciler spiral ile mezarlık içerisindeki taşları keserek ikiye ayırdı. Umduklarını taşta bulamayan defineciler  önce kaya mezarlıklarındaki duvarları kırıcıyla delip ardından mezarlığın etrafındaki toprak alanı kazdılar.

Erzurum İli Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Kızılkaya, definecilerin kaya mezarlarını kazarak gerçek hazineye zarar verdiklerini ifade ederek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Erzurum ovasında Umudum Mahallesi'nde bulunuyoruz. Buranın benzeri çok bulunmuyor. Buranın Urartulara veya Tunç Çağı'na ait olduğu söylense de burası daha çok Demir Çağı'nın özelliklerini taşıyor. Defineciler tarafından burası sürekli tahrip ediliyor. Tamamen taş bir blokun içerisinde altın olacağını düşünen insanlar oralara zarar veriyorlar. Buraları spiral ve kırıcılar ile delmişler. Bunları yapmak için elektrik lazım. Bunu yapmak için jeneratör getirmişler. Baya kapsamlı çalışma yapmışlar. Böyle olamayacak hayaller için bu kadar kapsamlı çalışmalar yapmaları hayret verici. Arkamızda taş bir blok var. Bunun içine nasıl altın koysunlar. Buna delik açılıp konulması lazım. O dönemdeki insanların sanki küp küp altınları varmış gibi düşünülüyor. Kaya mezarları daha çok kralların ve saygın kişilerin mezarları olarak biliniyor bu yüzden kazıyorlar. Ölü hediyesi olarak sunulsa bile yeri burası değil. Bu tarihi eserlerimizi tahrip etmeden bizden sonraki nesillere aktaralım” 

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