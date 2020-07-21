Defineciler 1800 yıllık Herkül kabartmasını talan etti

Bursa’nın İznik ilçesinde yaklaşık 2 bin yıllık Roma dönemine ait Herkül kaya kabartması definecilerin saldırısına uğradı. Daha önceden sakalı ve asası yontularak sökülen Herkül’ün yüzü hedef haline geldi. Yüzün yarısı parçalandı ve üzerinde delik açıldı.

İznik’in Hisardere köyü yolu üzerindeki Deliktaş mevkisinde bin 800 yıl önce taş ocağında çalışan işçilerin hem korunması hem de dini ibadetlerini yapabilmesi için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmiş kaya üzerine kabartma olarak işlenen heykelin sağ elindeki gücünü temsil ettiğine inanılan asa yok olmuştu.