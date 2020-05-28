Dedesinin 'çok kıymetli' diye hediye ettiği taşı bankada saklıyor: "200 bin dolar teklif geldi"

Ordu'da bir vatandaş, dedesinin kendisine 'çok kıymetli' diye hediye ettiği yumurta büyüklüğündeki gizemli taşı bir kamu bankasının kiralık kasasında saklıyor.

Ordu’nun Ulubey ilçesinde yaşayan vatandaşın iddiasına göre dedesi yaklaşık 40 yıl önce bir taş emanet etti. Vatandaş da arkeologlara da göstermediği yumurta büyüklüğündeki gizemli taşı bir bankanın kiralık kasasında muhafaza ediyor. Taşın tarihçesini kesin olarak bilmediğini ve 40 yıl önce dedesinden emanet aldığını belirten vatandaş, “Taşın bu dünyaya ait olmadığını düşünüyorum. Kimseye göstermedim, çünkü itimadım olmadığı için göstermeyi de düşünmüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bunu direkt teslim etmek istiyorum” dedi.

“Sosyal medyada bazı araştırmalar yaptım, benimle diyaloğa girmek isteyenler oldu. Rakamları hiçbir zaman dikkate almıyorum” diyen vatandaş, “Çünkü ben bunu devlete teslim etmek istiyorum. Bu taş için aklımda bir rakam var. Daha önceden bu taşı paylaşınca 200 bin dolar gibi bir teklif geldi. Teklif sosyal medya üzerinden geldi, teklifi veren kişi ile pek diyaloğa girmedim. Ben bu taşı bir bankanın kasasında saklıyorum. Ramazan ayının ortalarında kasaya bıraktım. Çünkü çok değerli olduğuna kanaat getirdim ve sakladım” diye konuştu.