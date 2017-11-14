De Rossi kazanmaları gerektiğini söyleyerek oyuna girmek istemedi!

Milano'da İtalya ve İsveç arasında oynanan kritik mücadele ilginç anlara sahne oldu. Gök-Mavililer İsveç karşısında maç boyu üstün oynasa da aradığı golü bulamadı. Maçın 76. dakikasında İtalya'nın Teknik Direktörü Ventura yardımcısına De Rossi'yi hazırlamasını söyledi o anlarda yaşananlar ise geceye damga vurdu. İtalya'nın deneyimli oyuncusu De Rossi, oyuna girmek istemediğini belirterek gole ihtiyaçlarını olduğunu ve İnsigne'yi oyuna almaları gerektiğini söyledi. Yaşanan o anlar ise kameralara böyle yansıdı.