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Dayısından para alamadı, otomobilini parçaladı

23 Şubat 2021 16:45

İstanbul Beyoğlu'nda dayısından para alamadığını iddia eden kişi, dayısının otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi.

Dayı da, yeğenini demir çubukla dövüp başından yaralarken, aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Latif M., ambulansla hastaneye kaldırılırken Orhan P. ve iki kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Dayı ile yeğenin kavgası cep telefonu kamerasına da yansıdı. 

Kaynak: DHA

İstanbul BeyoğluDayısından para alamadıotomobilini parçaladı

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