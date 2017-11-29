Dayağı savunan kitabı öğretmenlere dağıttılar!

Okuma yazma bilmeyenlerin, bilenlere göre daha ahlaklı olduğunu söyleyen, dayağın savunulduğu ve köy enstitülerinde okuyanlara ağır hakaretler edilen kitap öğretmenlere dağıtıldı. Konuyu, CHP'li Yarkadaş Meclis gündemine taşıdı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Etkili Öğretmenlik adı altında başlatılan yeni çalışma kapsamında dağıtılan kitap, skandallarla dolu. Kitapta, dayağın savunulmasının yanı sıra, Köy Enstitüleri’nde öğrenim görenlere ağır hakaretler var. Milli Eğitim Bakanlığı bu rezalete derhal son versin” dedi.