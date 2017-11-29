T24 LogoT24 Logo
Haberler

Dayağı savunan kitabı öğretmenlere dağıttılar!

29 Kasım 2017 18:51

Okuma yazma bilmeyenlerin, bilenlere göre daha ahlaklı olduğunu söyleyen, dayağın savunulduğu ve köy enstitülerinde okuyanlara ağır hakaretler edilen kitap öğretmenlere dağıtıldı. Konuyu, CHP'li Yarkadaş Meclis gündemine taşıdı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “Etkili Öğretmenlik adı altında başlatılan yeni çalışma kapsamında dağıtılan kitap, skandallarla dolu. Kitapta, dayağın savunulmasının yanı sıra, Köy Enstitüleri’nde öğrenim görenlere ağır hakaretler var. Milli Eğitim Bakanlığı bu rezalete derhal son versin” dedi.

ETİKETLER

dayağı savunan kitabı öğretmenlere dağıttılaröğretmenkitapdayakmeb

Diğer Videolar

Kobe Bryant destek tweeti atmıştı; Soma faciasında yaşamlarını yitiren madencilerin aileleri Bryant'ı andı

Elazığ depreminin MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

Yoldan çıkan kamyonet otoparka düşüp park halindeki aracı böyle ezdi

Manisa'da meydana gelen 4.8'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü

Vuhan'da ikinci hastanenin inşası sürüyor

Pakistan'da parfüm fabrikasında patlama: 12 kişi hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24