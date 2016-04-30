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Davutoğlu'nun Katar yolculuğu öncesi 'Binali Yıldırım'ın koltuk krizi' kameralara böyle yansıdı

30 Nisan 2016 02:54

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 27 Nisan'da Katar’a gitmeden önce Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı basın açıklamasında, protokol masasında Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım’a yer ayrılmadı. Gazetecilerin bulunduğu bölüme oturan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un gelmemesinin ardından çağrıldığı protokol bölümüne gitmedi. Diğer bakanların çağrılarına olumsuz yanıt veren Yıldırım, “Bana yer burada ayırmışlar” ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın “Numan Bey gelmezse gelmeniz lazım” ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Boş kalmasın” şeklindeki yorumlarına olumlu cevap vermeyen Yıldırım, “Başka birisini bulurlar” dedi.Kendisine protokolde yer ayrılmamasına tepki gösteren Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un boş kalan koltuğuna oturmayı reddetti. Ulaştırma Bakanı, yaşananların ardından salona giren Başbakan Davutoğlu’nun teklifi üzerine protokol masasına oturdu

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