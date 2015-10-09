Davutoğlu'ndan 150 liralık telefonu olan taşeron işçiye: Taşeron ama telefonu var!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisinden taşeron sistemine bir çözüm bulmalarını isteyen üç çocuklu bir işçinin 150 liralık cep telefonuna takılarak “Taşeron ama telefonu var” dedi. Kanal D Haber’de yayınlanan görüntülerde Davutoğlu’nun yanına gelen bir işçi, “Ben askeriyeden (asgari ücret) çalışan bir işçiyim. Sabah altıda çıkıyorum, bu saatte evime dönüyorum. Üç tane çocuğum okuyor, biri lisede son sınıfta” diyor. Taşeronda çalıştığını belirten ve “Bu taşeronu…” diyen işçinin sözünü kesen Davutoğlu, “İnşallah taşeronu çözeceğiz” karşılığını veriyor. Çocuklarının kaç yaşında olduğunu sorduğu işçinin, “Biri 18 yaşında lise son sınıfa gidiyor, biri de ortaokulda, takdirlik çocuk. Ders kitapları veriyorlar, ek olarak kitap aldırıyorlar” yanıtına “Yok yok, aldırmazlar” ifadesiyle itiraz eden Davutoğlu, “Yanında mı çocuğun telefonu?” diyerek onu aramasını istiyor. Taşeron işçinin, “Öyle bir sevinecek ki” diyerek cebinden telefonunu çıkarması üzerine Davutoğlu kameralara dönerek, “Taşeron ama telefonu var” ifadesini kullanıyor. Cep telefonunun 150 lira değerinde olduğunu belirtmek zorunda kalan işçiye Davutoğlu’nun yanıtı,“Güzel, kaç liralık olursa olsun” oluyor.