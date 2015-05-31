'Davutoğlu'na başbakanlığı Hz. Muhammed verdi!'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Yenikapı Meydanı'nda yapılan 'Fetih Şöleni' adlı mitingleri öncesi, bir kişinin vatandaşlara okuduğu dua dikkat çekti. Kabe'de ders yaparken Ahmet Davutoğlu'nun, Tayyip Erdoğan'ın kendisine göründüğünü ileri süren hoca, söylediklerine amin diyen kalabalığa, Davutoğlu'na başbakanlığın Hz. Muhammed tarafından verildiğini iddia etti. Kalabalığın dualarına coşkuyla "Amin!" dediği hoca, Erdoğan safında yer almayanların da küfür safında yer aldığını ifade etti.