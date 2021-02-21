Davutoğlu: Türkiye'de iki buçuk adam yönetimi var; bu ülke iki buçukluk bir ülke değil!

Twitter hesabından paylaştığı videoda "Türkiye'de tek adam yönetimi yok, iki buçuk adam yönetimi var!" diyerek Cumhur İttifakı'na seslenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Siz iki buçukluk yönetim olabilirsiniz ama Türkiye iki buçukluk bir ülke değil!" ifadelerini kullandı.

"Hep 'tek adam' diyorduk ama dünyanın en orjinal çift adam yönetimi Türkiye'de var" diyen Davutoğlu, "Tıpkı çift haneli faizler, çift haneli enflasyon, çift haneli işsizlik gibi çift haneli yönetim var karşımızda" sözlerini dile getirdi.

Davutoğlu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için de "Hatta çift de demeyeyim bir de Çin muhipi var ya... Ağzını açanı terörist ilan ediyor" dedi.

Bahçeli'nin de Anayasa Mahkemesi'ne tehditler savurmasının ülkeye zarar vereceğini belirten Davutoğlu, "Kutuplaştırma yapmayın" mesajı verdi.