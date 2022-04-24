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Davutoğlu: Sorunlar dağ gibi iktidarın ise gözleri kapalı, kulakları sağır

"Bir kere daha kornolara basalım da şu Ankara’da duymak istemeyenler de duysun”

24 Nisan 2022 11:41

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabında, "Sakarya'da çiftçilerimizin dertlerini dinledik. Sorunlar dağ gibi iktidarın ise gözleri kapalı, kulakları sağır. Çiftçilerimize söz veriyorum, Gelecek Partisi iktidarında tarım birinci önceliğimiz olacak" notuyla bir video paylaştı.  

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Sakarya Ferizli Gölkent mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında iki çiftçinin kendi aralarındaki mazot diyaloğu dikkat çekti. Akaryakıt fiyatlarından yakınan çiftçilerden biri yapılan zamların kendilerini zarara uğratacağına dikkat çekerek, “Belki de 25 lira olacak o zaman. 1000 lira yapacaksın arkadaşım kurtarmayacak yani seni 1000 lira. Bir balya saman 50 lira, bir çuval yem 300 lira. Olacak iş mi?” dedi. Diğer çiftçi de “ Gel de sat” karşılığını verdi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Davutoğlu, traktördeki çiftçilerden kornalarına basmalarını istedi. Davutoğlu, “Madem bizi selamlarken kornolara basmıştınız. İsterseniz bir kere daha kornolara basalım da şu Ankara’da duymak istemeyenler de duysun” dedi.

Traktör üzerinden vatandaşlara seslenen Davutoğlu, “65 liradan aşağı fındığa verilecek her fiyat geriye gidiş demektir. Sizin hakkınızı hukukunuzu koruyacağız. Bunun için buradayız.  Gölkent’in misafirperverliğine de teşekkür ederiz” diye konuştu.

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