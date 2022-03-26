T24 LogoT24 Logo
Haberler

Davutoğlu, paylaştığı video ile AKP'lilere seslendi: Korkmayın ve saflarımıza katılın

"İşkenceye sıfır tolerans ile başladığımız yolculuktan, insanların sokak ortasında şiddete ve işkenceye tabi tutulduğu noktaya gelindi"

26 Mart 2022 09:24

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan "Şahit ol ya Rab" notuyla paylaştığı video ile AKP'lilere seslenerek "Bu kötü gidişe destek vermeyin, korkmayın ve saflarımıza katılın" dedi. 

Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yapılan polis müdahalesi sırasındaki şiddet görüntülerini hatırlatan Davutoğlu, "Bu görüntüler karşısında sesiniz olmasa bile vicdanınızın isyan ettiğini güçlü dünya lideri olarak gördüğünüz Erdoğan'ın tam bir acziyet ile susmasını aklınızın almadığını biliyorum. Siz eski sorosçuların, pelikancıların, 28 Şubatçıların, bizim hakkımızda işlettiği propagandanın teshiri dolayısıyla ne düşünürseniz düşünün, biz sizin vicdanınızdan ümidimizi kesmeyecek ve o vicdana hitap etmeye devam edeceğiz." diyerek "Adana'daki tablo alarm edicidir. Değerli AK Partili kardeşlerim gün zihnimizi açma, vicdanımızı harekete geçirme günüdür" ifadeleriyle AKP'lilere seslendi. 

 

 

Ahmet DavutoğluAKP'lilere seslendisaflarımıza katılınFurkan VakfıŞahit ol ya Rabvideo

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Eski NATO Temsilcisi Fatih Ceylan: YPG'ye sadece İsveç mi destek veriyor; ABD ve Rusya'ya neden benzer tepki gösterilmedi

Bekir Ağırdır: Kılıçdaroğlu ve CHP siyasette kuvvetli bir sarsma üretti

Google, Facebook, Netflix, telekom operatörlerine para ödeyecek mi?

Aynur Doğan, 'Dar Hejikore' ile TBMM'deydi

CHP'li Başarır: Diploma şaibeli ama külliyenin ihalesi de şaibeli

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24