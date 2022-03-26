Davutoğlu, paylaştığı video ile AKP'lilere seslendi: Korkmayın ve saflarımıza katılın

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan "Şahit ol ya Rab" notuyla paylaştığı video ile AKP'lilere seslenerek "Bu kötü gidişe destek vermeyin, korkmayın ve saflarımıza katılın" dedi.

Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yapılan polis müdahalesi sırasındaki şiddet görüntülerini hatırlatan Davutoğlu, "Bu görüntüler karşısında sesiniz olmasa bile vicdanınızın isyan ettiğini güçlü dünya lideri olarak gördüğünüz Erdoğan'ın tam bir acziyet ile susmasını aklınızın almadığını biliyorum. Siz eski sorosçuların, pelikancıların, 28 Şubatçıların, bizim hakkımızda işlettiği propagandanın teshiri dolayısıyla ne düşünürseniz düşünün, biz sizin vicdanınızdan ümidimizi kesmeyecek ve o vicdana hitap etmeye devam edeceğiz." diyerek "Adana'daki tablo alarm edicidir. Değerli AK Partili kardeşlerim gün zihnimizi açma, vicdanımızı harekete geçirme günüdür" ifadeleriyle AKP'lilere seslendi.