Davutoğlu'nun 'Mehmet Dişli' açıklamaları | 'Hulusi Akar neden susuyor?'

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olarak Genelkurmay’da tutuklanan eski Tümgeneral Mehmet Dişli hakkındaki açıklamalarıyla ilgili Dişli ile bir dönem yakın çevrelerde olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın neden sustuğunu değerlendirdi.

Tezkan, "Milli Savunma Bakanı Hulisi Paşa neden susuyor? Darbe girişimi konusunda Meclis'e bilgi vermediğine göre sakladığı bir şeyler mi var? Darbe girişiminin mimarlarından general Dişli ile yakın mıydı? Onların FETÖ'cü olduğunu bildiğini halde göz mü yumdu, korktuğu için mi ses çıkarmadı?" sorularına yanıt aradı.

Mehmet Tezkan, "Şimdi Hulusi Akar köşesine çekilmiş 'Aman. Milli Savunma Bakanı'yım. Bunlara karışmayayım.' Madem ki hani 'Yeni bir Türkiye başlıyor.' Olmaz. Hulusi Akar'ın bize her şeyi açıklaması gerekiyor. Konuşmak zorunda. Hulusi Akar bize bu FETÖ meselesini oturup tek tek anlatsın. Buradan başlayalım." dedi.

"Siyaset daha şeffaf olsun. Daha demokratik olsun. Yöneticiler sorduğumuz sorulara cevap versin" diyen Tezkan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Mehmet Dişli ile ilgili açıklamalarını hatırlatarak "Davutoğlu dedi ki; 'Onu korudular, kolladılar, emekli yapmadılar. MİT raporuna rağmen. MİT'in bu 'fettullahçı' demesine rağmen...' Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan tek bir açıklama yok. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan da bir açıklama yok." diye konuştu.

Tezkan Hulusi Akar'ın neden açıklama yapması gerektiğini şöyle anlattı;

"Hulusi Akar Mehmet Dişli'yi çok eskiden tanıyor. 2005 yılında Hulusi Akar, Kara Harp Okulu Komutanı, Mehmet Dişli de yanında şube müdürü, beraberler. Hulusi Paşa başka bir göreve atanınca yerine gelen Reha Paşa'nın önüne gelen ilk dosya ne biliyor musunuz? 'Okuldaki Fettullahçı yapılanması.' Organize eden Mehmet Dişli. Mehmet Dişli sonra ABD'ye kaçıyor, dönüyor yine Hulusi Akar'ın dibinde."

"Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı'yken karargahının yarısı FETÖ'cü çıktı" ifadesinde bulunan Tezkan, "Birincisi, 'Hulusi Akar bunların FETÖ'cü olduğunu biliyordu. Korktu dedi ki; 'Bu FETÖ'cü çıkanların ayağını kaydırıyorlar. Emekli yapıyorlar. Sürüyorlar. Hapse atıyorlar.' diye ağzını açmadı. İkincisi; 'sempati duyuyordu. Onları seviyordu. Olabilir. Hiç haberi yoktu. Bilmiyordu' da olabilir ancak MİT'in bunca raporuna rağmen herkes her şeyi biliyordu." sözlerini dile getirdi.

Özkan sözlerini şöyle noktaladı;

"Şimdi Hulusi Akar köşesine çekilmiş 'Aman. Milli Savunma Bakanı'yım. Bunlara karışmayayım.' Madem ki hani 'Yeni bir Türkiye başlıyor.' Olmaz. Hulusi Akar'ın bize her şeyi açıklaması gerekiyor. Konuşmak zorunda. Hulusi Akar bize bu FETÖ meselesini oturup tek tek anlatsın. Buradan başlayalım."