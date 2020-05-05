Davutoğlu'ndan YKS tarihinin öne çekilmesine tepki: Gençlere bir söz verecekseniz o sözü tutacaksınız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi.

Davutoğlu, "2 Ay içerisinde 3 farklı sınav tarihi ilan edilir mi? Gençlere bir söz verecekseniz, o sözü tutacaksınız" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu şu şekilde konuştu:

"Öğlen YKS’ye 82 gün varken, akşam 54 gün kaldı" şeklinde ironik bir eleştiri yapan Davutoğlu şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, okullardan, kurumlardan, sistemlerden özgürlük alanları ve güven duygusu ihtiyaçlarına cevap beklemektedir. Ancak son dönemde YÖK ve hükümetin aldığı kararlar, bu iki temel ihtiyacı zedeler niteliktedir. Korona salgını öncesinde YKS sınavının 20-21 Haziran’da yapılacağı açıklandı. 26 Mart’ta YÖK Başkanı çıktı ve sınavın 25-25 Temmuz’a alındığını söyledi. Gençler de kendilerini psikolojik olarak bu tarihe hazırladı. Ancak bugün de Sayın Cumhurbaşkanı, 27-28 Haziran’da yapılacağın ilan ettiler.

Allah aşkına gençlerin en önemli sınavı, hayata atılacakları ve yıllarca birikim yaptıkları sınav için, iki ay içerisinde üç farklı tarih açıklanır mı? Bu gençlere yapılan bir zulümdür."