Davutoğlu'ndan 'temiz siyaset' açıklaması: Türkiye Cumhuriyeti devletini asla kurtlar sofrasına yem etmeyeceğiz

26 Mayıs 2021 16:23
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerine "Beyaz gömleklerle huzurunuzdayız" diyerek 'temiz siyaset' kampanyası başlatan ve Meclis'te açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devletini, aziz şehitlerin bize emaneti olan bu ülkenin bir karış toprağını, herhangi bir makamını asla kurtlar sofrasına yem etmeyeceğiz" dedi.
"Geçtiğimiz hafta ilan ettiğimiz 7 acil eylem planı mutlaka atılmalıdır" diyen Davutoğlu, adımları şöyle sıraladı;
Bütün bu iddialar ve ithamlar karşısında TBMM'de araştırma ve soruşturma komisyonları oluşturulmalıdır
Cumhuriyet savcıları derhal soruşturma başlatmalıdır
İddialara muhatab olan tüm yetkililer derhal istifa etmelidir, istifa etmezlerse Cumhurbaşkanı tarafından azledilmelidir
Temiz eller operasyonu başlatılmalıdır
Devlet yapısına dönük kapsamlı bir inceleme gerçekleştirilmelidir
Birtakım örgütler tarafından kullanıldığı anlaşılan yapılar Türk milletinin malı olarak hazineye devredilmelidir
Siyasilerin ekonomik bir rant elde edememesi için bütün imkanlar sağlanmalıdır
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