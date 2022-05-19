Davutoğlu'ndan Muharrem İnce'ye sürpriz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile düzenlenen ortak basın toplantısı sonrası Memleket Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamak için pasta jesti yaptı. İki lider kameralar önünde pasta keserken, İnce de şaşkınlığını gizleyemedi ve "Bir siyasi parti, başka bir siyasi partinin doğum gününü hiç böyle kutlamış mıdır, bu ilk midir?" dedi.

Hayat pahalılığına karşı hazırladıkları çözüm önerilerini siyasi partilere sunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bu önerileri sundu. Ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu ve İnce, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu'ndan pasta jesti

Davutoğlu, toplantı sonrası Memleket Partisi'nin kuruluş yıldönümü için İnce'ye bir jest yaptı.Memleket Partisi'nin kuruluşunun 1. yılı olduğunu belirten Davutoğlu, önceden hazırlattığı pastayı kameralar önünde İnce'ye pasta kestirdi.

Bu sürpriz karşısında bir hayli şaşırdığı gözlenen İnce, "Bir siyasi parti, başka bir siyasi partinin doğum gününü hiç böyle kutlamış mıdır? Bu ilk midir?" ifadelerini kullandı.