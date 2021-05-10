Davutoğlu'ndan Kudüs için videolu destek çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Kudüs’e destek çağrısı yaptı. Davutoğlu videoda "Kudüs özgür olana kadar, Mescid-i Aksa’da Ezan-ı Muhammedi seslenene kadar uyku haramdır, durmak yasaktır, susmak zulümdür" ifadelerini kullanıyor.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından; Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldıran İsrail'e karşı bir video yayınladı. "Gün icraat günüdür. Mesele Kudüs'se, mesele Mescid-i Aksa ise gerisi teferruattır" başlıklı bir video yayınlayan Davutoğlu, şu mesajı verdi;

"Gün sadece ağlamak, sızlamak, üzülmek, hüzün duymak günü değil, gün icraat günü! Eğer mesele Kudüs ise, eğer mesele Mescid-i Aksa ise her şey teferruattır. Kudüs özgür olana kadar, Mescid-i Aksa’da Ezan-ı Muhammedi seslenene kadar uyku haramdır, durmak yasaktır, susmak zulümdür."