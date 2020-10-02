Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HaberTürk'te katıldığı programda Başbakanlıktan ayrılışıyla ilgili de açıklamalarda bulundu."Neden bırakıp gittiniz, kalmadınız" sorusuna cevap veren Davutoğlu "Bu soruyu bir gün sayın Erdoğan’a sorabilirseniz, siz yüzde 49,5 almış bir Başbakan’ı kendi partisinde imza toplattırarak istifa ettirmesinin sebebini sorarsanız" sözleriyle yanıt verdi. Prof. Hüseyin Bağcı da Davutoğlu'nun bu sözleri için "Fırsat olursa ona da sorarım" dedi.

Soruya cevap veren Davutoğlu, o dönemde kendisi aleyhine propaganda yürütüldüğünü belirten Davutoğlu şunları kaydetti;

"Türkiye'nin merkez olmasından rahatsız oldular"

"Beşar Esad’la görüştüğümde Türkiye’nin eksenini değiştiriyor diyenler vardı. Kimlerin bunlardan rahatsız olduğunu çıkartabilirsiniz. Annan Planı, Kudüs görüşmelerinden rahatsız olanlar oldu. İsrail’le görüşme yaptığımızda da, Gazze’de eşimle direndiğimiz zaman rahatsız oldu. Wikileaks’ta yayınlanan belgelerde benim için 'Ortadoğu’nun en tehlikeli adamı' bizden bahsetti. Birileri Stratejik Derinlik gibi kitabın yazılmasından ve Türkiye’nin merkez olmasından rahatsız oldular, bunu da doğal karşılarım."

"Sayın Erdoğan'a sorun"

"Yüzde 49,5 almış Başbakan olarak pat diye bıraktınız' sorusunu basit çerçeve olarak görürüm. 'Pat' diye bir şey olmaz. Başbakanlık yaparken ne konularda ciddi mücadeleler verdim. Ya ilkelerimden vazgeçecektim. İmar yasasından, şefaflık yasasına, ihale yasasına kadar vesaire vesaire. Şu soruyu bir gün sayın Erdoğan’a sorabilirseniz, siz yüzde 49,5 almış bir Başbakan’ı kendi partisinde imza toplattırarak istifa ettirmesinin sebebini sorarsanız. Nitekim Türkiye’nin geldiği yerin sorumluları o imzaları atanlar ve o talimatı verenlerdir."