Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye 'Hodri meydan'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisi için 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonraki koalisyon çalışmaları sürecini kast ederek "Bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkamazdı" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir video ile yanıt verdi. Bahçeli'ye "Hodri meydan" diyen Davutoğlu videoya "Dün söylediğini, bugün inkar eden Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum: Geçmişi silemezsin, Geleceği engelleyemezsin! Gerçekler ortada, hodri meydan!" notunu düştü.

Yayınlanan videoda koalisyon görüşmelerine dair geçmişte yapılan açıklamaların yanı sıra, Bahçeli’nin "Recep Tayyip Erdoğan’ın yedi sülalesinden hesap soracağım" dediği anlara yer verildi.

Videoda o dönem Bahçeli'nin “17-25 Erdoğan, bey hey densiz, be hey kanun tanımaz, ahlak bilmez”, “Elinde Kuran, dilinde yalan, hedefinde talan, ya helalin ya da Bilal’in yanında duracaksınız” sözlerine yer verildi.

Ne olmuştu?

7 Haziran 2015’te AKP'nin iktidar çoğunluğunu elde edememesi üzerine Devlet Bahçeli bir açıklama yapmış, AKP’nin yalnızca HDP ve CHP ile koalisyon yapabileceğini, MHP olarak koalisyon kapılarını AKP'ye kapattıklarını söylemişti.



Dönemin AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu koalisyon görüşmeleri için MHP’nin kapısını çaldıysa da olumlu bir sonuç alamamış, daha sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise katıldığı bir televizyon programında Davutoğlu’na yönelik bu görüşme ile ilgili Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde yaptığına benzer ithamlarda bulunmuştu. Yalçın, “Gerçekler ortaya çıkarsa Davutoğlu mahçup olur” ifadelerini kullanmıştı.



Semih Yalçın’ın bu iddiaları ise henüz dakikalar sonra aynı televizyon yayınına bağlanan Eski Bakan Faruk Çelik tarafından yalanlanmıştı. Ahmet Davutoğlu ile birlikte koalisyon görüşmelerinde yer alan AKP'li Faruk Çelik, katıldığı yayında “Koalisyon görüşmelerinde amaç hükümet kurmaktı fakat MHP koalisyona yanaşmadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sert ifadeler kullandı. Sayın Davutoğlu da gereken yanıtı verdi” demişti.





