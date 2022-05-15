Davutoğlu'ndan Erdoğan, Soylu, Yıldırım ve Albayrak'a: Beştepe’de karargâh kurup benim arkamdan imzalar topluyorlardı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabında, "Utanma duygusunu kaybetmeyenlere bunlar yetmez mi?" notuyla bir video paylaştı. Videoda Davutoğlu, 2015 yılında AKP Genel Başkanı ve başbakan olduğu dönemde koltuğunu kaybetmesine neden olan süreci ve isimleri açıkladı.

Süleyman Soylu, Binali Yıldırım ve Berat Albayrak'ı hedef alan Davutoğlu, bu isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik ettiğini belirterek, "Beştepe'de karargâh kurup benim arkamdan imzalar topluyorlardı. Bunlar utanılacak şeyler değil mi?" dedi.

Davutoğlu'nun sözleri şöyle;

"32 şehidimizi defnetmişiz, PKK silahlı mücadele çağrısı yapmış, devletin içine sinmiş FETÖ unsurları var, öbür tarafta sayın Erdoğan cumhurbaşkanı olarak, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve diğerleri, Beştepe'de karargah kurup benim arkamdan imzalar topluyorlar. Süleyman Soylu o günlerde bizim yanımızda mı durmuş, bana karşı harekete mi geçmiş. Bunlar utanılacak şeyler değil mi? Ya Varto'dayım, ya Yüksekova'dayım, ya Silopi'deyim, ya Ceylanpınar'dayım, ya Sur'dayım ama arkamdaki insanlar bana karşı dolap çeviriyorlar, şimdi de terörle mücadele kahramanı yapıyorlar. Binali Yıldırım, Beştepe'ye oturmuş telefonla imza topluyordu bana karşı. Sayın cumhurbaşkanı da bunları teşvik ediyordu."

O dönem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tutumunu da eleştiren Davutoğlu, "Öbür tarafta şimdi terörle mücadele kahramanı yapan Sayın Bahçeli, bütün koalisyon tekliflerimize hayır dedi. Köşesinde oturdu, Türkiye'yi bir kaosa sürüklemek isteyenleri izledi. O gün gittiğimde dahi 17-25 Aralık'a ayarlamıştı saatini FETÖ'nün argümanlarını kullanarak. Ben ayrılırken onlara bir siyasi ahlak dersi vermeye çalıştım almadılar." ifadelerini kullandı.

"Bunlar utanılacak şeyler ben ayrılırken onlara bir siyasi ahlak dersi vermek istedim almadılar. Ülkenin başbakanı alanda terörle mücadele içindeyken ülkenin cumhurbaşkanı ayak oyunları için Ankara'da oturmuş, karargah kurmuş sırf o kongrede benim aleyhime imza toplamak için. Biz bu mücadeleleri verirken, eğer birileri Ankara'da bize karşı komplo içindeyse bundan daha utanılacak siyasi bir ahlaksızlık yoktur."