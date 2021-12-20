Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Ekonomiden de Nass'tan da ellerinizi çekin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sorumluluğunuzu manevi değer istismarı ile örtemez; gerçekleri rakam saptırmasıyla da gizleyemezsiniz. Ekonomiden de Nass'tan da ellerinizi çekin" diye seslendi.

Davutoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Davutoğlu paylaşımda, "Sayın Erdoğan; Sorumluluğunuzu manevi değer istismarı ile örtemez; gerçekleri rakam saptırmasıyla da gizleyemezsiniz; Dünyanın en yüksek faiziyle nassı çiğneyen sizsiniz! MB rezervlerini net -40 milyara düşüren de bizzat sizsiniz!" ifadesini kullandı.

Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan dün konuştu ve dolar 17.50 lirayı aştı. Konuşmasında iki husus üzerinde durulmaya değer. Birincisi faiz politikalarının Nass'a dayandığı iddiasında bulunuyor. Cahilce bir iddia. Neden mi? Erdoğan'ın faiz politikalarıyla dünyanın en yüksek faizini bugün Türkiye bu Nass'ın gereği değil, Nass'a karşı olduğunun işaretidir. Çünkü Nass faize yaklaşırken fakiri ve mazlumu korumak adın yaklaşır. Halbuki Erdoğan'ın takip ettiği faiz politikasıyla bugün bankalar ve faiz kullananlar kârlarını artırırken, fakir halk faiz altında eziliyor. Nasıl mı? Erdoğan yüzde 14 faizi Merkez Bankası eliyle ticari bankalara kredi verirken bankalar bu kredileri yüzde 28-30 faizle tüccara veriyorlar. Devlet ise yüzde 24 ile borçlanıyor. Kredi gecikme faizleri yüzde 25. Erdoğan her konuşmasıyla faiz altına milleti inim inim inletiyor.

"Sayın Erdoğan, bu kadarını bilirsiniz ki Nass 'Emaneti ehline veriniz' diyor. Siz hiçbir konuda emaneti ehline vermediniz. Nass'ı kullanmayın, ekonomimizi bu politikalarla yerle bir ettiniz. Nass'ın ve manevi değerlerimizin üzerinden elinizi çekin. Ekonomiden de Nass'tan da çekin. İkinci iddia Erdoğan'ın sayı saymayı, rakam okumayı bilmediğini gösteriyor. Her zamanki pişkinliği ile bütün başarıları kendisine, bütün başarısızlıkları başkalarına atfetme alışkanlığıyla diyor ki; 'Başbakanlığım dönemimde MB rezervler maksimum düzeye çıkmıştı, daha sonra başbakanlığı bıraktım ve bu rezervler düştü.' Bizim başbakanlığı dönemimizde keşke Cumhurbaşkanlığı yetkileri içinde kalsaydınız da müdahale etmemiş olsaydınız, bugün Türkiye nereye gelirdi görürdünüz"

"Bizim başbakanlık dönemimizde Merkez Bankası'nın net rezervleri vardı"

"Bizim başbakanlık dönemimizde Merkez Bankası'nın net rezervleri vardı. Net 26, brüt 120-125 milyar bandında rezervimiz vardı ve Merkez Bankası hiçbir zaman arka kapı operasyonlarıyla dolar satma ihtiyacı hissetmedi. SWAP uygulamasına da ihtiyaç hissetmedi. Ama sizin yönettiğiniz Merkez Bankası rezervleri eksi 40 milyar dolardır ve 128 milyar doları da damadınız eliyle tükettiniz. Erdoğan, Türkiye'nin bu ekonomik alanda düştüğü tablonun birinci sorumlusu siz, ikinci sorumlusu parti darbesiyle göreve getirdiğiniz düşük profilli başbakan ve üçüncü sorumlusu damat bakandır."

Milletin ümidini yok ettiniz, şimdi de milletin dini değerlere ve bu devlete olan güvenin sarsmayın. Ne Nass'ı cehaletiniz örtmek için kullanın ne de rakamları başarısızlığını örtmek için istismar edin. Başarısızlığın sorumlusu siz ve göreve getirdiğiniz ehil olmayan kadrolardır. Siz gideceksiniz ve Gelecek kadroları bütün bu enkazı toparladığı gibi yeni bir ufka bu ülkeyi taşıyacak."

Nass, İslam fıkhında açık ve sarih hüküm anlamına geliyor.