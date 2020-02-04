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Davutoğlu'nun 'bana ait değil' dediği 'Emevi Camii'nde namaz' sözleri kime ait?

04 Şubat 2020 13:56

Türkiye'nin Suriye politikasının mimari olduğu gerekçesiyle eleştirilerin odağındaki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Emevi Camii’nde namazımızı da kılacağız" sözlerinin kendisine ait olmadığını hatırlattı. Kendisine atfedilen bu sözlerle ilgili Davutoğlu, "Üç buçuk yıldır bir kişi sürekli suçlanıyorsa, bu sorumluluk sahibi olan kişiler sessiz kalıyorsa burada samimiyet olmaz" dedi. 

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Davutoğlu'nun kendisine atfedilen sözlerle ilgili yaptığı açıklamaların adresi Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde (5 Eylül 2012) muhalefetin Suriye politikalarına yönelik eleştirilerine cevap verirken, "İnşallah biz en kısa zamanda Şam’a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii’nde namazımızı da kılacağız. Bilali Habeşi’nin, İbn-i Arabi’nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi’nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu’nda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz" sözlerini kullanmıştı. 

Davutoğlu Fox TV'deki programında kendisine atfedilen sözlerle ilgili  şöyle konuştu:

Üç buçuk yıldır bir kişi sürekli suçlanıyorsa, bu sorumluluk sahibi olan kişiler sessiz kalıyorsa burada samimiyet olmaz. Üç buçuk yıldır kara propaganda işledi. Bana ait olmayan 'Şam Emevi Camii'nde namaz kılmak' gibi bana atfedildi. Rusya ile uçak krizi tamamıyla başka sebeplerle bir krize dönüştüğü halde o da bizim üzerimize atfedildi. Ben sabırla sustum. Çünkü devletimizi herhangi bir şekilde zor durumda bırakmak istemedim. Bütün bu suçlamalara cevap da vermedim. Ama özeleştiri yapılacaksa herkes yapmalı. Esad'ın zulümleri karşısında sessiz kalanlar da özeleştiri yapmalı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ordusuna, MİT'ine komplo kuranları unutup bizleri suçlayanlar da özeleştiri yapmalı.

 

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