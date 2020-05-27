Davutoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı: Böyle bir itham karşında sessiz kalmamalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Mehmet Dişli’nin MİT raporuna rağmen emekli edilmemesi açıklamasının MHP lideri Devlet Bahçeli’nin FETÖ suçlamasına yanıt olduğunu söyledi. Davutoğlu, “Bize böyle bir itham karşısında susmak yakışmaz. Sayın Cumhurbaşkanı böyle itham karşında sessiz kalamaz, kalmamalı” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti yöneticileriyle birlikte 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Demokrasi Şehitleri Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun anıt mezarlarını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Davutoğlu, bir daha böyle acı tecrübeler yaşanmaması için Türkiye’nin tam ve demokratik bir hukuk devleti niteliğine kavuşması gerektiğini söyledi. Davutoğlu, “Kim Türkiye’de demokrasiye, milli egemenliğe karşı harekete geçerse bilsinler ki millet olarak karşısında dimdik duracağız. 27 Mayıs benzeri bir olayın 12 Eylül benzeri 12 Mart benzeri 28 Şubat benzeri 15 Temmuz benzeri bir olayın Türkiye’de yaşamasına asla izin verilmeyecek. Ancak bunun yolu demokrasiyi güçlendirmekten geçiyor özgürlüklerden geçiyor. Her gün darbe söylentileri üzerinden darbecilerin gündemde tutulması doğru değil” dedi.

"Projeye katkı sunmuş Başbakan davet edilmeliydi"

Yassıada’nın, Demokrasi ve Özgürlük adası olarak açılmasına değinen Davutoğlu, Başbakan olduğu dönemde projeyle ilgili ilk adımı attığını hatırlattı, “Bugün Demokrasi ve Özgürlük Adası olarak Yassıada açılacak. Demokrasi ve özgürlük, sadece müzeler veya hatıralar üzerinden değil, demokrasi ve özgürlük insan haklarına saygılı demokrasiyi tahkim etmek, insan hak ve özgürlüklerini korumakla mümkün olur” dedi. Davutoğlu, kendisinin açılışa davet edilmediğini de hatırlatarak, ‘böyle bir günde projeye katkı sunmuş bir başbakanın davet edilmesinin devlet geleneğinin gereği’ olduğunu belirtti.

’27 Mayıs kararları geçersiz sayılsın"

Davutoğlu, 27 Mayıs mahkemelerinin aldığı kararların tümden geçersiz sayılmasını sağlayacak bir yasal düzenleme gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“27 Mayıs yargılamaları, Yassıada yargılamaları hukuk sistemimize kara bir dönem olarak geçmiştir. Artık çok geçmeden bir daha böyle bir yargılamanın olmaması için, bir daha sizi isteyen buraya getiren irade böyle istiyor denmemesi için, bu ülkede, 27 Mayıs sonucunda, Yassıada mahkemeleri ile ortaya çıkan kararların, tümden yok sayacak, bir TBMM kararına ihtiyaç vardır. Çünkü o günkü darbe sadece rahmetli şehidimiz Adnan Menderes’e değil bütün bir TBMM’ye oradaki iradeye dönük olarak gerçekleşmiştir. TBMM acilen toplanarak, bu kararların tümüyle geçersiz sayılacağı ve bu kararlardan doğan hak ihlallerini tazmin edecek, telefi edecek karar almalıdır. Türkiye’de darbe girişiminin hiçbir zaman baki olamayacağını etkisinin kalıcı olamayacağını, göstermelidir. Biz Gelecek Partisi olarak bunun takipçisi olacağız.”