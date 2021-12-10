Davutoğlu'ndan Çin modeli tepkisi: Geniş kitleleri yoksullaştırılarak ucuz emek haline getirilmek isteniyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen sempozyumda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok tartışılan Çin modeli ekonomi sözlerine "Çin modeli ile yapılmak istenen Türkiye’nin geniş kitlelerinin, orta sınıflarının yoksullaştırılarak ucuz emek haline getirilmek istenmesidir. Asgari ücretin 200 doların altına indiği bir ülkede sosyal devletten bahsedilebilir mi? Çin modeli devletten bahsedilir" diyerek tepki gösterdi.

Davutoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen ‘2021 Türkiye'si ve İnsan Hakları Sempozyumu’na katıldı.

Sempozyumda konuşan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'TL'nin değer kaybıyla rekabetçi bir para birimine dönüştüğünü, bu sayede Çin gibi Türkiye'nin de ihracatını ve istihdamını artırarak dış piyasaya üretim yapan bir ekonomi olacağını aktardığı' açıklamasını eleştirdi.

"Böyle bir toplumda sosyal devletten bahsedilebilir mi?"

Çin modeline karşı çıkarak Anadolu modelini öneren Davutoğlu şunları söyledi:

“Çin modeli ile yapılmak istenen Türkiye’nin geniş kitlelerinin, orta sınıflarının yoksullaştırılarak ucuz emek haline getirilmek istenmesidir. Halbuki sosyal devlet, insan onuruna yakışır bir hayat standardını vatandaşlarına taahhüt eden bir devlettir. Bugün Türkiye de en alt yüzde 5’lik grup yılda 5 bin lira ile geçiniyor. Üst yüzde 10, milli gelirin neredeyse yüzde 75-80’ine hâkim. Böyle bir toplumda sosyal devletten bahsedilebilir mi? Saat başı ücretin 1 dolar 20 sente indiği bir ülkede asgari ücretin 200 doların altına indiği bir ülkede sosyal devletten bahsedilebilir mi? Çin modeli devletten bahsedilir.”