Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Görüşmelerimizden çok telaşlandığınız anlaşılıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Anlaşılan son dönemlerde muhalefet liderleri arasındaki yakın temaslar sizi çok rahatsız etmiş. Biz yeni yeni bir siyasi iklim oluşturacağız Sayın Bahçeli. Uğraşmayın, bunu bozamayacaksınız. Türkiye’nin geleceğini ortak kader bilinciyle inşa edenlerin günü geliyor. Bizim görüşmelerimizden çok telaşlandığınız anlaşılıyor. Telaşlanın. Çünkü biz gerilim siyasetine son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı ve Ahmet Davutoğlu'nu hedef alarak, “Belirsizliklerle, bilinmezlerle doludur. Cumhurbaşkanı adayları karanlıktadır… Serok Ahmet, ittifakın yeniden yapılanması, yeni bir perspektifle yeni baştan kurulması düşüncesindedir” ifadelerini kullanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek, “Sayın Bahçeli, yine çatık kaş, asık surat, kem sözle bizi hedef almışsınız. Elbet bir cevabım olacak” dedi ve saat 18.00'da cevap vereceğini belirtti. Davutoğlu, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunarak MHP lideri Bahçeli'ye cevap verdi.

"Anlaşılan bu nezaket dili sizi tedirgin etti"

Davutoğlu, konuşmasına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'a yakalanmasına değinerek başladı. Davutoğlu, “Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın Covid testinin pozitif çıkması sonrasında toplumda yerel bir insani refleks oluşmuştu. Bütün siyasi liderler geçmiş olsun mesajları yayınladı. Sayın Cumhurbaşkanı da bu mesajlara cevap vererek nezaket gösterdi. Bir anda toplum kesimine aylardır belki yıllardır özlediği bir yumuşama atmosferi oluştu. Daha 24 saat geçmedi, anlaşılan bu yumuşama sizi çok rahatsız etti ki, anlaşılan bu nezaket dili sizi tedirgin etti ki hemen gerilim siyasetini tekrar masaya, yüzünüze yansıttınız. Doğru yapmıyorsunuz Sayın Bahçeli! Bırakın toplum biraz rahatlasın, bırakın sakinleşsin. Bırakın her şeyi rahat konuşur hale gelelim. Yaşınız yeterince olgunlaştı. Siyasi tecrübeniz var. Artık sizi o tecrübenizle tanımak istiyor halk. Öfkenizle, çatık kaşınızla, asık suratınızla değil” diye konuştu.

"Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz

MHP lideri Bahçeli'ye, “Yine anlaşılan son dönemlerde muhalefet liderleri arasındaki yakın temaslar sizi çok rahatsız etmiş” diye seslenen Davutoğlu, şöyle devam etti;

“Sayın Bahçeli rahatsız olmuş olabilirsiniz ama ben size kötü bir haber vereceğim. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de yıllardır birbirleriyle görüşmeyen liderlerin yerini belki aylık, belki haftalık görüşmelerle farklıklarını konuşabilen, tartışabilen yeni bir siyasi iklim oluşturacağız Sayın Bahçeli. Uğraşmayın, bunu bozamayacaksınız. Gün gelecek sizle de görüşeceğiz. Kimseyi dışlamıyoruz. Bu ülkenin bütün vatandaşlarını siyasilerini eşit görüyoruz.”

"Buna kurnaz siyaset denir"

Bahçeli'nin ‘Cumhur İttifakı'nın çok berrak, muhalefetin ise dağınık' olduğu yönünde değerlendirmelerine yanıt veren Davutoğlu, “Siz de iktidar nimetlerinden istifade etmek istediğinizde hükümet ortağısınız, eleştiri geldiğinde muhalefetsiniz öyle mi? Buna kurnaz siyaset denir. Bu millet kurnaz siyasetçilerden hiç hoşlanmaz” ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu bana sorabilir ben kendisine anlatırım dediğini, siz de cumhurbaşkanına sorun”

Süleyman Şah türbesiyle ilgili yaşananlar hakkında Davutoğlu, “Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sorun o size anlatır. Sayın Kılıçdaroğlu bana sorabilir ben kendisine anlatırım dediğini. Siz de cumhurbaşkanına sorun” diye konuştu.

"Türkiye'nin geleceğini ortak kader bilinciyle inşa edenlerin günü geliyor"

Muhalefet partileriyle yapılan görüşmelere değinen Davutoğlu, “Biz diğer muhalefet partileriyle birçok konularda farklı düşünüyoruz. Bu farklılıklarımızı açıkça dile getiriyor, nezaket diliyle konuşuyoruz. Türkiye'nin geleceğini sizin gibi gerilim siyaseti güdenlerin değil, Türkiye'nin geleceğini ortak kader bilinciyle inşa edenlerin günü geliyor. Bizim görüşmelerimizden çok telaşlandığınız anlaşılıyor. Telaşlanın. Çünkü biz gerilim siyasetine son vereceğiz” dedi.