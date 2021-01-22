Davutoğlu'ndan Bahçeli tarafından hedef göstertilen Karar yazarlarına ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterilenKarar yazarlarına destek ziyaretinde bulundu. Karar yazarlarına geçmiş olsun dileğinde bulunan Davutoğlu, gazetenin yazarları ve yöneticileriyle sohbet etti.

Ziyarete ilişkin Twitter hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulunan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Karar gazetesini ziyaret ederek, muhatap oldukları tehdit ve saldırılarla ilgili geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

Son dönemde, siyasilere ve gazetecilere yönelik saldırıların artması kaygı vericidir. Özgür basının ve özgür siyasi muhalefetin olmadığı yerde demokrasi de olmaz!