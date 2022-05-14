Davutoğlu’na Adıyaman'da 'HDP ve CHP’ tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adıyaman’da vatandaşların HDP ve CHP tepkisi ile karşılaştı. Vatandaşlar Davutoğlu'na tepkilerini, "6’lı çeteden hiçbir şey olmaz. Tek başına gir sana oy vereyim. Sen HDP ve CHP ile berabersin. Size yakıştıramadım. Ben şehit babasıyım bunu bana yapma, beni yakma" sözleriyle dile getirdi.

Partisinin yeni il başkanlığı binasının açılışını ve çeşitli temaslarda bulunmak için gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, esnafları ziyaret etti. Esnaf, vatandaşlar ve şehit yakınları Davutoğlu’nun 6’lı masada bulunmasına tepki gösterdi.

"Altılı masadan ayrıl hepimiz oyumuzu veririz”

Girdiği bir börekçide vatandaşla sohbet eden Davutoğlu’na AKP’den neden ayrıldığını soran vatandaş, “İsterseniz beni öldürün, benim canım da gitse ben Tayyip Erdoğan’cıyım” dedi.

Kıraathanede oturan vatandaşlara selam veren Davutoğlu'na bir vatandaş, “Sen buraya nasıl geldin? Ne gördün de, niye ayrıldın? Oyumuz sana değil. Sana oy vermeyeceğim. 6’lı çeteden hiçbir şey olmaz. Tek başına gir sana oy vereyim. Dağdakilerine güvenme. Polisimizi askerimizi öldürenlere güvenme” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir diğer vatandaş da “Sen HDP ve CHP ile berabersin. Size yakıştıramadım. Terörle mücadeleyi siz yapmadınız, eğer yapsaydınız onlara gitmezdiniz. Altılı masadan ayrıl hepimiz oyumuzu veririz” ifadelerini kullandı.

Şehit yakını olduğunu belirten vatandaş da Davutoğlu’na “Sizi tebrik ederim. Niçin tebrik ederim? PKK ile yuvarlak masada oturduğunuz için. Bu benim hoşuma gitmiyor. O kadar şehit var, polis öldürüyorlar, asker öldürüyorlar. Bunu yapmayın. Ben şehit babasıyım bunu bana yapma, beni yakma. CHP’den uzak dur” dedi.

Daha sonra partisinin il başkanlığı yeni binasının açılışına katılan Davutoğlu, burada partililere seslendi.



