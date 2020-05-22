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Davutoğlu ile Yeni Akit yazarı arasında tartışma: Dilinizle beyniniz arasında sağlam bir ilişki var mı; sınırı aşıyorsunuz

22 Mayıs 2020 09:34

T24 Haber Merkezi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Akit TV’de katıldığı 'Akit Özel' yayınında soruları yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine sesini yükselterek ısrarla aynı soruyu soran Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'na öfkelendi. 

Kendisine soru sorarken bir kaç kez sesini yükselten Karahasanoğlu'nu uyaran Davutoğlu, "Sizin dilinizle beyniniz arasında sağlam bir ilişki var mı?" diye sordu. Karahasanoğlu'nun "Yoktur, zayıf" cevabını vermesi üzerine Davutoğlu öfkelenerek, "O zaman sakin olun, yoksa bu mübarek gecede kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Nezaket sınırlarını aşıyorsunuz. 5 kere bir metin okuyorsunuz ben de size izah ediyorum. Lütfen, Türkçe izah ediyorum, lütfen sükunetle dinle. Ben buraya mahkeme edilmeye gelmedim.  Soru sorarsınız cevabını alırsınız. Siz hüküm verecek makamda değilsiniz. Karşınızda oturan da herhangi birisi değil. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmiş bir başbakan, terörle mücadeleyi yönetmiş, FETÖ ile mücadele etmiş bir başbakan, İsrail Mavi Marmara baskınını yaptığında BM'de bütün dünyaya haykırmış başbakan. Ve şimdi savunduğunuzu söylediğiniz Tayip Erdoğan'la her yerde yan yana durmuş birisi ile oturuyorsunuz" diye konuştu. 

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