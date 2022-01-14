Davutoğlu ile AKP'ye yakın gazeteci arasında canlı yayında 'dediniz mi, demediniz mi' tartışması: "Bunu vasat seviyede bir zekâ anlar"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün Haber Global’de yayınlanan 'Siyaset Özel' programına konuk oldu. Gündemde yer alan konuların ele alındığı programda bir ara, iktidara yakınlığıyla bilinen Akit yazarı Hacı Yakışıklı ile Davutoğlu arasında tartışma yaşandı.

Yakışıklı, Davutoğlu'na HDP'nin ziyaretiyle ilgili olarak “Efendim HDP ile yaptığını görüşmede terörü sordunuz mu?” diye sordu. Davutoğlu da “Evet sordum” yanıtını verdi.

Yakışıklı'nın Davutoğlu'na tam olarak kullandığı cümleyi söylemesinde ısrar etmesi üzerine tartışma devam etti.

Davutoğlu, "'Terör örgütü' dedim" dedi. Yakışıklı'nın "Efendim 'PKK' demediniz mi?" sözleri üzerine "HDP' deyince akla BASK mı geliyor?" diye soran Davutoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nde, HDP heyetine 'terör' dendiğinde ne kastedildiğini vasat seviyede bir zekâ anlar" diyerek tepki gösterdi.