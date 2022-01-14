T24 LogoT24 Logo
Haberler

Davutoğlu ile AKP'ye yakın gazeteci arasında canlı yayında 'dediniz mi, demediniz mi' tartışması: "Bunu vasat seviyede bir zekâ anlar"

"Ya bunun sana dökümanını mı vermemiz gerekiyor"

14 Ocak 2022 14:31

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün Haber Global’de yayınlanan 'Siyaset Özel' programına konuk oldu. Gündemde yer alan konuların ele alındığı programda bir ara, iktidara yakınlığıyla bilinen Akit yazarı Hacı Yakışıklı ile Davutoğlu arasında tartışma yaşandı. 

Yakışıklı, Davutoğlu'na HDP'nin ziyaretiyle ilgili olarak “Efendim HDP ile yaptığını görüşmede terörü sordunuz mu?” diye sordu. Davutoğlu da “Evet sordum”  yanıtını verdi.

Yakışıklı'nın Davutoğlu'na tam olarak kullandığı cümleyi söylemesinde ısrar etmesi üzerine tartışma devam etti. 

Davutoğlu, "'Terör örgütü' dedim" dedi. Yakışıklı'nın "Efendim 'PKK' demediniz mi?" sözleri üzerine "HDP' deyince akla BASK mı geliyor?" diye soran Davutoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nde, HDP heyetine 'terör' dendiğinde ne kastedildiğini vasat seviyede bir zekâ anlar" diyerek tepki gösterdi. 

 

Ahmet Davutoğlu hacı yakışıklı tartışmahaber global davutoğlu tartışmadavutoğlu HDP ile görüşme

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Kadınlar neden Kadıköy'de yaşamayı tercih ediyor?

Pera Palasta Gece Yarısı | Hazal Kaya: Geçmişteki Pera ve çılgın gece hayatını gördüm; Beyoğlu, kendinden alınanı mutlaka geri alır

Ukrayna'nın Çernihiv kentine Ruslara ait roket düştü

CHP’li Başarır: Aradan bin yıl da geçse nükleer santralin yüzde 51’i Rusların olacak

Siirt'te markette ucuz ayçiçek yağı izdihamı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24