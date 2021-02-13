Davutoğlu: Hani milliydiniz, işte sizin gerçek yüzünüz!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik ağır insan hakları ihlallerini Kayseri'de protesto etmek isteyen gruba müdahaleyi sert sözlerle eleştirerek "Hani mazlumların sesiydiniz, hani milliydiniz, işte sizin gerçek yüzünüz" dedi.

Twitter hesabından müdahale videosunu paylaşan Ahmet Davutoğlu şöyle yazdı:

"Doğu Türkistan'daki zulme isyan eden kardeşlerimizin haklı seslerini kısmaya çalışmak nasıl bir vicdandır? Cumhur İttifakı'nın liderleri, burası Anadolu'nun kalbi Kayseri.

Hani siz mazlumların sesiydiniz? Hani siz milliydiniz? İşte sizin gerçek yüzünüz!"