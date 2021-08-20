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Davutoğlu: Eğer dava damadını bakan yapıp zengin etmekse, memleketi üç-beş müteahhide peşkeş çekmekse, ülkeyi yasaklara boğmaksa ben o davayı sattım!

Davutoğlu, bir dönem Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'nı yaptığı AKP iktidarına karşı en ağır çıkışını 1 dakika 19 saniyelik videoyla yaptı

20 Ağustos 2021 00:16

3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP'nin Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'dan sonra üçüncü başbakanı olan ve daha sonra Gelecek Partisi'ni kurarak muhalefete geçen Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, bugüne kadarki en sert çıkışını 1dakika 19 saniyelik bir videoyla yaptı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermeler yapan Davutoğlu, "Eğer dava damadını bakan yapıp zengin etmekse, memleketi üç-beş müteahhide peşkeş çekmekse, ülkeyi yasaklara boğmaksa ben o davayı sattım" dedi.

Davutoğlu sosyal medyadan paylaştığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP iktidarı döneminin tartışılan müteahhitlerinin görüntülerinin geçtiği 1 dakika 19 saniyelik videoyu çok ağır ifadelerle kendisi seslendirdi. Davutoğlu, söz konusu görüntüler eşliğinde şunları söyledi:

"Eğer dava; damadını Hazine ve Maliye Bakanı yapmış zengin etmekse, ben o davayı sattım.

Eğer dava; memleketin kaynaklarını üç beş müteahhitte peşkeş çekmekse, ben o davayı sattım.

Eğer dava; AK Parti Genel Merkezi'nde kokain çeken gençlerin lüks arabalara binmesi ise ben o davayı sattım.

Eğer dava; ülkeyi yasaklara boğmak, yolsuzluğa boğmak, yoksulluklara boğmaksa ben o davayı sattım.

Eğer dava; akrabalarının her birini zenginleştirmişse doğru ben o davayı sattım.

Eğer dava Hz. Ömer adaletiyse siyasi ahlakı savunarak o davanın sahibi biziz. Eğer dava kendi çocuklarını, damadını vatan evlatlarından ayrı düşünmemekse, eğer dava her türlü yasağa direnmekse o davanın sahibi biziz."

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