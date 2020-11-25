Davutoğlu, Bülent Arınç'ın istifasını değerlendirdi, Erdoğan'a seslendi: Ülkeyi siz mi yönetiyorsunuz, Bahçeli mi?

"Şu istifa edecek' diyor Bülent Arınç gibi eski bir Meclis Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa ediyor"

Davutoğlu, dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Bülent Arınç’ın Demirtaş ve Kavala ile ilgili tahliye çıkışıyla ilgili, “Televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır” ifadelerini anımsatarak şöyle konuştu:

“Arınç herhangi birisi değil TBMM başkanlığı yapmış her şeyden önce ve bu vasıfla yüksek istişare kurulunda bulunuyor. Yoksa AK Parti kimliği ile orada bulunmuyor. Bu vasıfla bir insanın fikrini beyan etmesinden daha doğal bir durum yok. Bu fikre katılırsınız katılmazsınız ama bu fikrin bir anda fitne, terörist suçlamaları gibi en ağır suçlamalara muhatap kılınmaz. Öyle bir noktaya geliyor ki bugün Sayın Bahçeli, dün bana da yönelik olarak sert ifadeler kullandı.

Bahçeli'nin bu eleştiriler dışında yaptığı bir rol var bu da AK Parti'li bakanları ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra son 2 yıldır kimin istifasının durdurulacağına, kimin istifasının kabul edileceğine, kimin istifa etmesi, kimin yargılanması ya da yargılanmaması gerektiğine nihai kertede Sayın Bahçeli karar veriyor. Sayın Bahçeli çok rahat bir köşede şimdi sorumluklar Erdoğan'a ait. Yasaklar, yolsuzluklar var mı? Erdoğan'a ait. Yoksulluk mu var? 'Evet biz ekmek asarız ama sorumlu Erdoğan' deyip köşesinde. 'Bu çıkacak' diyor infaz yasasında çıkmasını istediği kişiler çıkıyor.

'Şu istifa edecek' diyor Bülent Arınç gibi eski bir Meclis Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa ediyor. O zaman Sayın Erdoğan'a sormak lazım ülkeyi kim yönetiyor? Siz mi yönetiyorsunuz Bahçeli mi?”

Ne olmuştu?

AKP kurucularından Bülent Arınç, dün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, istifanın kabul edildiğini "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, Sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir" sözleriyle duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare (YİK) Üyesi Bülent Arınç, HaberTürk'te katıldığı yayında"Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" demişti.

Erdoğan, isim vermeden Arınç'ın açıklamalarına göndermede bulunarak, "Reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" tepkisini göstermişti.

Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir" sözlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepki göstermesi üzerine yaptığı açıklamada, "Konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım" düşüncesini dile getirmişti.

Bu ifadeler ardından hükûmete yakınlığıyla bilinen bazı isimler ve MHP’liler, Arınç’a sert tepki göstermişti.

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır” ifadelerini kullanmıştı.

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