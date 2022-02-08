Davutoğlu: Biz nasıl yöneteceğimizi gayet iyi biliyoruz bu ülkeyi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik 'tecrübesizlik' eleştirilerine sosyal medyadan paylaştığı video ile yanıt verdi. HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladığı programdan bir kesit paylaşan Davutoğlu, "Yeter ki yolsuzluklara bulanmış bu cahil yönetim gitsin; biz nasıl yöneteceğimizi gayet iyi biliyoruz bu ülkeyi" ifadelerini kullandı.

Başbakanlık döneminde yaptığı icraatleri anlatan Davutoğlu, ekonomideki gelişmelere dikkat çekerek "Bugünkü ekonomik kadroları ekonomiyi bilmeyen cahillerden oluşuyor" dedi. İki seçim, üç kongre yaptığını ve ekonomide hiçbir kriz yaşanmadığını söyleyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı bunların tecrübesi yok diyemez. Biz yönettik bu ekonomiyi" ifadelerini kullandı.