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Davutoğlu: Bir gün yüzümüze bakacaksınız, bir gün o manşetlerden utanacaksınız

"Elde etiğiniz küçük menfaatler, sizin bu manşetleri atmanıza sebebiyet veriyor"

20 Şubat 2022 16:20

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu partisinin 'Gelecek Buluşmaları Yıllık Değerlendirme Kampı Açılışı'nda konuştu.

Davutoğlu, 6 liderin buluşmasına yönelik Erdoğan ve Bahçeli’den gelen eleştirilere yanıt verirken, bir dönem köşe yazarlığı yaptığı gazeteye de isim vermeden "Utanın. Bir gün yüzümüze bakacaksınız" diyerek tepki gösterdi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları;

“Türkiye’de büyük bir yangın var.  Halkımız açlık  sınırında yaşamanın çilesini çekiyor. Aydınlarımız, düşünürlerimiz, yazarlarımız, akademisyenlerimiz baskılardan şikâyet ediyor. Bütün toplum yoksulluk yanında bu yoksulluğun ana sebebi olan yolsuzluklardan, nepotizmden, mülakat sisteminden şikâyet ediyor.

Son dönemde 6 siyasi partinin bir araya gelerek genel başkanları olarak güçlü bir açıklamayla, parlamenter sistem önerimizi onayladık. Daha sonraki aşamalarla ilgili de önemli bir resmi milletimize takdim etmemiz sonrasında gelen tepkileri de bu çerçevede değerlendirmek lazım. O masa ortaya çıkan tabloyla milletimize şu mesajı vermiştir: Kimsenin  sizi korkutmasına izin vermeyin, biz buradayken, din ve vicdan özgürlüğü asla tehdit edilemez."

Gelecek PartisiAhmet DavutoğluRecep Tayyip ErdoğanDevlet Bahçeli

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