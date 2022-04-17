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Davutoğlu'nun o sözleri tekrar gündemde: Benden sonraki başbakan ve bakanlar milyarlarına milyar kattı, haram yediler!

"Damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti; beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti..."

17 Nisan 2022 19:00

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifaya zorlandığı Başbakanlık dönemine ilişkin Bingöl'de yaptığı konuşma, tekrar gündem oldu.

Davutoğlu, Bingöl'de vatandaşlarla yaptığı ve 11 Eylül 2021'de Facebook'ta paylaştığı sohbette, özetle şu ifadeleri kullanmıştı:

"O dönemde de 'Hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu kırarım' dedim ve itiraz ettim. İtiraz etmesem ne olurdu biliyor musun; benim başbakanlığım filan elimden gitmezdi. Otururdum, milyarlarıma milyar katardım benden sonraki başbakan gibi, milyarlarıma milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Onlara da 'Haram lokma yemeyin' dedim, yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti..."

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