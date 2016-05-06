Davutoğlu 2,5 ay önce böyle demişti: Bizde öyle sık sık kongre olmaz...

22 Mayıs'ta yapılacak olan AKP'nin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık başbakanlık koltuğunu bırakacak olan Başbakan Ahmet Davutoğlu, 26 Şubat 2016'da TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen 2016 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinde "Ak Parti siyasetinin 13 yıllık başarı hikayesinin efsanevi kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan. 13 yıllık genel başkanlık görevinden sonra, kurucu liderlikten sonra, parti liderliğini kendisinde ilk olağanüstü kongremizde, bizde öyle sık sık kongre olmaz, kongremizde onurla delegelerimizin tamamının oyunu alarak partimizin yeni lideri olarak seçildim. Ben partimin bütün delegelerinin oyları ile efsanevi bir liderden liderliği devraldım" demişti.