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David ve Peggy Rockefeller çiftinin, 358 milyon sterlin değerindeki sanat koleksiyonu açık artırmaya çıkıyor

27 Şubat 2018 19:43

David ve Peggy Rockefeller çiftinin, 358 milyon sterlin değer biçilen sanat koleksiyonu Londra'da bulunan Christie's Müzayede Evi'ne getirildi. Birbirinden değerli sanat yapıtlarından oluşan koleksiyon, 'hayır işlerine bağışlanmak üzere' açık artırma ile satılacak. Açık artırmaya çıkarılacak yapıtlar arasında Picasso, Matisse ve Monet'den eserler, porselenler ve mücevherler bulunuyor. Picasso eserleri arasında bulunnan “Çiçek sepetli kız” adlı esere 50 milyon sterlin, Napolyon'a ait olan yemek takımının ise 179 bin sterlin değer biçiliyor. Mayıs ayında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek açık artırmanın, öngörülen 358 milyon sterlinlik gelir aynı zamanda Christie's Müzayede Evi'nin gerçekleştireceği en büyük açık artırma olacak. David Rockefeller, 2017 yılında, 101 yaşında hayatını kaybetmeden önce koleksiyonun 10 farklı hayır kurumuna bağışlanması için gerekli ayarlamaları yapmıştı. Koleksiyon 8 Mart tarihine kadar Londra King Street'te sanatseverlere açık olacak.

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