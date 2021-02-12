David Rockefeller'ın torunu, Enes Kanter'e 'maklube' yaptı

12 Şubat 2021 08:38
Fethullah Gülen'in 'manevi oğlum' dediği basketbolcu Enes Kanter, David Rockefeller'ın torunu Ariana'nın yaptığı 'maklube' videosunu paylaştı.
Enes Kanter'in dünyanın en zengin ve tanınmış ailelerinden olan Rockefeller'ların torunu Ariana Rockefeller ile bir süredir ilişki yaşadığı gündemdeydi.
İkili, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla aralarındaki ilişkiyi doğrulamıştı.
Ariana'nın 'FETÖ' üyeleriyle özdeşleşen 'maklube' yemeğini yaptıktan sonra test ettirdiği görüntüleri Kanter, sosyal medya hesabından paylaştı.
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