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Datça açıklarındaki 5.5 büyüklüğündeki depremin sesi

Depremin yeraltındaki sinyal sesi Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi tarafından kaydedildi

22 Haziran 2021 16:32

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saat 01.14'te 5,5 büyüklüğünde gerçekleşen depremin sesi paylaşıldı. 

Kandilli Rasathanesi'nin verisine göre Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise, Ege Denizi'nde saat 01.14'de meydana gelen depremin 5,3 büyüklüğünde olduğu ölçüldü. Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi. 

Depremin yeraltındaki sinyal sesi Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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