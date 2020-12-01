Darülaceze'nin kapıları 9 aydır kapalı; "Yakınlarımızla sadece telefonda görüşebiliyoruz"

Türkiye’de ilk yeni tip Koronavirüs vakasının görüldüğü Mart ayında Darülaceze, dış dünyaya kapılarını kapattı, ziyaretçi giriş çıkışını durdurdu.

Yaz aylarında ziyaretçi yasakları biraz gevşetilerek haftada bir gün 15 dakika süreyle maske, mesafe kuralına uygun olarak ziyaretçiler hasta bakıcıların eşliğinde yakınlarıyla tesis bahçesinde görüşme imkanı buldu. Ancak vaka sayılarındaki artışla birlikte bu uygulama da son buldu. Sakinler ise bu kapalı dönemde günlerini yeşillikler içindeki bahçede geçiriyor.

Darülaceze’ye ziyaretçi girişleri 11 Mart’ta kapatıldı. Yaz döneminde, burada kalan sakinlerin yakınlarına 10-15 dakikalık sürelerle, maske mesafe kuralına uygun ziyaret izni verildi. Ancak vaka sayılarındaki artışla birlikte bu uygulama kaldırıldı. Sakinler yakınlarıyla telefonla görüşebiliyor.

Darülaceze’de 4 yıldır yaşayan 71 yaşındaki Hikmet Geyik, “Emniyetteyiz hamdolsun. Darülaceze’de bütün tedbirler alındı, bütün sakinlerimiz çok iyi durumda. Her zaman bakıldığımızın en üst düzeyinde bakılıyoruz, tedbirler alındı. Herkes mesafeli, maskeli. Burada odamızdayız, yürüyüşlerimiz var, küçük bir ormanın içerisindeyiz. Ara sıra çıktığımızda oturuyoruz ama mesafeli, arkadaşlarla değil. Odamızda oturuyoruz, televizyon seyrediyoruz, geçiyor günlerimiz. Hiçbir sıkıntımız yok hamdolsun” dedi.

11 yıldır Darülaceze’de kalan 51 yaşındaki Abbas Çamur ise, “Günlerimiz çok güzel geçiyor, çok dikkatli davranıyoruz. Başkanımız olsun, memurlarımızdan Allah razı olsun, onların sayesinde güvence altındayız. Şu anda dışarıya sadece hava almaya çıkıyoruz, sonra tekrar odamıza geçiyoruz. Bahçemiz çok güzel ama şu anda corona virüsü olduğu için rahat dolaşamıyoruz. Şu durumda yakınlarımızla görüşemiyoruz, sadece telefonla görüşebiliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA