Darp edilip bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar’ın annesi Kılıçdaroğlu ile görüştü: Adalet istiyorum

Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından darp edilip bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar’ın annesini Avruz Şenpınar’ı CHP’li 6 milletvekili Kahramanmaraş’taki evinde ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da anne Avruz’a telefonla görüştü.

Anne Avruz Şenpınar, telefonda CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na, "Yardım istiyorum sizden. Kızlar ölmesin, kadınlar ölmesin,öğrenciler ölmesin. Benim kızım öğretmen olmuştu, görevine başlayacaktı. Niye bu öldürdü. Ben adalet istiyorum, adalet kurbanım size. hepinizden adalet istiyorum" dedi.

Başsağlığı dileklerini ileten Klıçdaroğlu milletvekili arkadaşlarının gerekli desteği sunacağını söyledi.

Anne Avruz Şenpınar’ı ziyaret eden CHP heyeti arasında yer alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, mezarlık ziyaretine gittiklerinde anne Avruz Şenpınar’ın fenalaşarak bayıldığını ve bu durumun kendilerini de kötü etkilediğini söyleyerek, katil zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu’nun yargılandığı davaya 100 kadar avukatla müdahil olacaklarını açıkladı.

Öztunç, kadın cinayetlerinin bir daha yaşanmaması yargının verdikleri cezalarda dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, “Erkekliğime laf etti deyip takım elbisesi giyiyor, indirim alıyor. Bunlar affedilmeyecek, yüksekten ceza alacaklar” dedi.

Anne Şenpıran'ı ziyaret eden heyette CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya da yer aldı.

Kaynak: Anka Haber Ajansı