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Dark dizisinin 3. sezonu yayınladı

27 Haziran 2020 14:21

Dark'ın üçüncü ve son sezonu, 27 Haziran 2020 tarihinde tüm dünyayla aynı anda Netflix Türkiye'de yayınlandı. Dizinin son sezonu 60 dakikalık 8'er bölümden oluşuyor. 

Dizinin son sezonunda oyuncu kadrosunda yeni katılan Barbara Nüsse, Hans Diehl, Jakob Diehl, Nina Kronjäger, Sammy Scheuritzel ve Axel Werner'ın yanı sıra önceki sezonlardan Louis Hofmann, Lisa Vicari, Moritz Jahn, Paul Lux, Jördis Triebel, Maja Schöne, Mark Waschke, Andreas Pietschmann, Oliver Masucci ve Karoline Eichhorn da bu sezonun oyuncu kadrosunda yer alıyor.

 

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