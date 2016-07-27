Darbeci askerlerin ZPT'lerle kaçtığı an MOBESE'ye yakalandı

15 Temmuz’da düzenlenen darbe girişimi sonrasında Malatya’da birliklerinden izinsiz çıkarılan Zırhlı Personel (ZPT) araçlarının kaçışları MOBESE kameralarına yansıdı. Malatya Valiliği tarafından paylaşılan görüntülerde kışladan çıkarılan ZPT’lerin çevre yolunda ilerlerken yolu kapatan iş makinelerine takılmamak için yolun orta refüjüne çıkarak şerit değiştirdikleri görülüyor. Darbe girişiminin ertesi gününde Malatya’da yaşanan olayda Yarbay Ahmet Üçbudak’ın kullandığı ZPT tüm engellemelere rağmen bir çok haraca hasar vererek 2. Ordu Komutanlığı karargahına ulaşmıştı. Karargahın duvarını kırarak duran ZPT’den inen ve kaçmaya çalışan Yarbay Üçbudak polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Diğer ZPT ise Turgut Temelli Alt kavşağında durdurulmuş ve içindeki 3 asker gözaltına alınmıştı.