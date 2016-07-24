Darbeci askerlere çay ve yemek servisi yapan İBB çalışanı böyle görüntülendi!

İBB çalışanı 15 Temmuz’da düzenlenen darbe girişimi sırasında İBB binasına giren darbeci askerlere yardım ettiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve oğlu Lojistik Destek Müdürlüğü yöneticilerinden Ömer Tunç tutuklandı. Mehmet Tunç'un darbe girişiminde bulunan askerlerin başındaki albayı karşıladığı ve beraber çay içme görüntüleri, Ömer Tunç'un ise askerlere yemek hazırlatması güvenlik kameralarına yansıdı. İBB binasındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, darbe girişiminde bulunan askerlerin başındaki albayın güvenlik personeline "Sen Mehmet Tunç musun?" diye sorduğu görülüyor. Ardından binaya gelen Tunç'un darbeci albayı karşılaması, içeriye alması ve birlikte çay içmesi görüntülerde yer alıyor.