Dansçısından Hande Yener’e ‘uçan tekme’

Ünlü popçu Hande Yener, önceki akşam Başakşehir'de bulunan bir AVM'de konser verdi. Keyifli başlayan konserde dançısının çarptığı Hande Yener'in dişi kırıldığı dudağı patladı. O anlar konseri izleyenlerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde takla atan dansçının ayağının Yener'in suratına çarptığı görülüyor. Diğer dansçıları tarafından apar topar kulise götürülen Hande Yener, tedavisinin ardından sahneye tekrar çıktı. Olay anını anlatıp "Uçan tekme yedim" diyen Yener, konserine devam etti.