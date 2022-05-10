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Danıştay Başkanı Yiğit, Anayasa'yı eleştirdi: Zapturapta alan anlayışı ve o dönemin ruhunu barındırıyor

Törene, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı

10 Mayıs 2022 14:07

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü’nde mevcut Anayasa’nın “çağdaş özgürlükler ve haklara” uygun olmadığını savunarak, “Bu çerçeveyi zapturapta alan bir anlayışı ve o dönemin ruhunu barındırmakta, bu sebeple uygulamada aksaklık ve tıkanıklıkların yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu bakımdan sık sık hukuk ve demokratik zemin dışında iktidar ve güç arayışında olan oluşumlara imkan ve cesaret veren zayıf yönleri bulunmaktadır” dedi.

İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Danıştay Başkanlığında tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 1,5 asırlık tecrübesiyle Danıştay’ın hukukun gelişmesine büyük katkı sunduğunu kaydetti. Yiğit, “Güçlü bir toplum hedefini ve yapısını sürdürebilmek istiyorsak adaleti sadece mahkemelerde aranan, sırf hakimlerden beklenen değer olarak algılamak doğru değildir. Adalet tüm insanları kapsamak üzere Allah’ın emridir ve eskiden beri var olan anlayışın devamı olarak Anayasa’mızda adalet vurgusuna önem verilmiştir” dedi. (Anka)

Zeki YiğitAnayasaİdari Yargı GünüDanıştay

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